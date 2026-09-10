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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
770 руб.
1 030
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394948
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Описание товара Конструктор-транспорт "Паровоз" в сеточке) Полесье 71255
Для самых любопытных малышей, которые хотят поближе познакомиться с разными видами транспорта, фабрика «Полесье» представляет конструктор-транспорт Паровоз. Игрушка выполнена в ярких цветах, из качественного материала, имеет округлую форму. Все элементы паровоза представлены в виде конструктора, который соединяется с помощью пластмассовых шурупов. В наборе также идёт крестообразная отвёртка, которая разнообразит игру, сделает её еще интереснее, позволяя без труда разбирать и собирать паровоз. Игра с таким конструктором знакомит ребёнка с первыми навыками моделирования и конструирования, а также развивает фантазию. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Для самых любопытных малышей, которые хотят поближе познакомиться с разными видами транспорта, фабрика «Полесье» представляет конструктор-транспорт Паровоз. Игрушка выполнена в ярких цветах, из качественного материала, имеет округлую форму. Все элементы паровоза представлены в виде конструктора, который соединяется с помощью пластмассовых шурупов. В наборе также идёт крестообразная отвёртка, которая разнообразит игру, сделает её еще интереснее, позволяя без труда разбирать и собирать паровоз. Игра с таким конструктором знакомит ребёнка с первыми навыками моделирования и конструирования, а также развивает фантазию. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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