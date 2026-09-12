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Конструктор "Собирай-ка" №1 20 деталей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Собирай-ка" №1 20 деталей

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Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 1
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 2
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 3
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 4
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 5
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 6
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 7
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 8
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 9
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 10
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 11
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 12
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 13
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 14
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 15
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Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 17
Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 18
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Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 1
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 2
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 3
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 4
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 5
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 6
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 7
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 8
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 9
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 10
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 11
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 12
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 13
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 14
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 15
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 16
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 17
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 18
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 19
  • Конструктор &quot;Собирай-ка&quot; №1 20 деталей - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700752
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Характеристики

Бренд
Биплант
Тип товара
Конструкторы
Размеры в упаковке, см
27х14х2
Вес, г.
260

Описание товара Конструктор "Собирай-ка" №1 20 деталей

Развивающий конструктор «Собирай-ка!» в сетке состоит из оригинальных деталей, похожих на снежинку. Ребенку будет интересно собирать из них фигурки животных, деревце, яхту, самолетик. Детали округлы и безопасны. Конструктор не так прост, как может показаться на первый взгляд. Отлично развивает пальчиковую моторику и творческое мышление.

Отзывы о товаре Конструктор "Собирай-ка" №1 20 деталей




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Биплант
Тип товара
Конструкторы
Описание
Развивающий конструктор «Собирай-ка!» в сетке состоит из оригинальных деталей, похожих на снежинку. Ребенку будет интересно собирать из них фигурки животных, деревце, яхту, самолетик. Детали округлы и безопасны. Конструктор не так прост, как может показаться на первый взгляд. Отлично развивает пальчиковую моторику и творческое мышление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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