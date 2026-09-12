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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый

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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 1
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 2
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 3
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 4
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 5
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, бирюзовый
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700569
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, бирюзовый
Индикация
включения, низкого уровня воды, температуры, влажноси
Емкость резервуара для воды
2.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/час
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х19
Вес, кг.
1

Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый

Создать в доме максимально комфортный микроклимат, защищая воздух от пересушивания под воздействием кондиционера или отопительных приборов, поможет ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2341, работающий от сети. Интенсивность испарения воды из резервуара емкостью 2.5 л можно корректировать вручную, с помощью специального регулятора, установленного на корпусе прибора. Для особого удобства в использовании прибор оснащен индикатором включения. Следует помнить, что устройство способно обеспечить должный уровень увлажнения воздуха в помещении площадью до 20 м2. Потребляемая мощность прибора — 23 Вт. Купите ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2341 и наслаждайтесь действительно чистым воздухом в доме или офисе!

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, бирюзовый
Индикация
включения, низкого уровня воды, температуры, влажноси
Емкость резервуара для воды
2.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/час
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
23
Страна производитель
Китай
Описание
Создать в доме максимально комфортный микроклимат, защищая воздух от пересушивания под воздействием кондиционера или отопительных приборов, поможет ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2341, работающий от сети. Интенсивность испарения воды из резервуара емкостью 2.5 л можно корректировать вручную, с помощью специального регулятора, установленного на корпусе прибора. Для особого удобства в использовании прибор оснащен индикатором включения. Следует помнить, что устройство способно обеспечить должный уровень увлажнения воздуха в помещении площадью до 20 м2. Потребляемая мощность прибора — 23 Вт. Купите ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2341 и наслаждайтесь действительно чистым воздухом в доме или офисе!
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