Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
12 ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700563
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения, низкого уровня воды, температуры, влажноси
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
85
Продолжительность работы
12 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х25
Вес, кг.
2.37
Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный
Увлажнитель воздуха VITEK VT-2340, оснащенный резервуаром для воды емкостью 4.5 л, обеспечит вашему дому идеальный микроклимат в любое время года. Прибор оборудован керамическим фильтром, который значительно продлевает срок службы устройства. Интенсивность испарения и направление потока пара можно регулировать по желанию. Прибор способен не только увлажнять, но и ионизировать, а также ароматизировать воздух. Функция «теплый пар» способствует его очищению от вредных бактерий.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
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Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения, низкого уровня воды, температуры, влажноси
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Развернуть
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
85
Продолжительность работы
12 ч
Страна производитель
Китай
Увлажнитель воздуха VITEK VT-2340, оснащенный резервуаром для воды емкостью 4.5 л, обеспечит вашему дому идеальный микроклимат в любое время года. Прибор оборудован керамическим фильтром, который значительно продлевает срок службы устройства. Интенсивность испарения и направление потока пара можно регулировать по желанию. Прибор способен не только увлажнять, но и ионизировать, а также ароматизировать воздух. Функция «теплый пар» способствует его очищению от вредных бактерий.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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