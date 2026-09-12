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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный

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Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 1
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 2
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 3
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 4
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 5
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
12 ч
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700563
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения, низкого уровня воды, температуры, влажноси
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
85
Продолжительность работы
12 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х25
Вес, кг.
2.37

Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный

Увлажнитель воздуха VITEK VT-2340, оснащенный резервуаром для воды емкостью 4.5 л, обеспечит вашему дому идеальный микроклимат в любое время года. Прибор оборудован керамическим фильтром, который значительно продлевает срок службы устройства. Интенсивность испарения и направление потока пара можно регулировать по желанию. Прибор способен не только увлажнять, но и ионизировать, а также ароматизировать воздух. Функция «теплый пар» способствует его очищению от вредных бактерий.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek VT-2340 85Вт (ультразвуковой) черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения, низкого уровня воды, температуры, влажноси
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
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Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
85
Продолжительность работы
12 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха VITEK VT-2340, оснащенный резервуаром для воды емкостью 4.5 л, обеспечит вашему дому идеальный микроклимат в любое время года. Прибор оборудован керамическим фильтром, который значительно продлевает срок службы устройства. Интенсивность испарения и направление потока пара можно регулировать по желанию. Прибор способен не только увлажнять, но и ионизировать, а также ароматизировать воздух. Функция «теплый пар» способствует его очищению от вредных бактерий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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