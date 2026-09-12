Top.Mail.Ru
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 1
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 2
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 3
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 4
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 5
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 6
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 7
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 8
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 9
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 10
Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 1
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 2
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 3
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 4
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 5
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 6
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 7
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 8
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 9
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 10
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699299
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.11х1.11х0.66
Вес, кг.
8.2

Описание товара Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“

умный телевизор с 4k разрешением, поддержкой hdr10 и голосовым ассистентом алисой, работает на платформе яндекс.тв, имеет безрамочный дизайн и поддержку wi-fi.

Отзывы о товаре Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Описание
умный телевизор с 4k разрешением, поддержкой hdr10 и голосовым ассистентом алисой, работает на платформе яндекс.тв, имеет безрамочный дизайн и поддержку wi-fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...