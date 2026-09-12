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Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50

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Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 1
Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 2
Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 3
Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 4
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Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 7
Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 8
Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 9
Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 10
Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 11
Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699035
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х8
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50

Если вы ищете оптический прибор, который сочетает в себе мощное увеличение и герметичный корпус, то советуем обратить внимание на бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50. Он обеспечивает 12-кратное приближение, просветленная ED-оптика позволяет получать ясную и контрастную картинку без цветовых искажений. Любители вылазок на природу непременно оценят преимущества азотозаполненного корпуса – с прибором можно работать даже во время дождя. Бинокль станет прекрасным подарком рыбаку, путешественнику или охотнику.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы ищете оптический прибор, который сочетает в себе мощное увеличение и герметичный корпус, то советуем обратить внимание на бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50. Он обеспечивает 12-кратное приближение, просветленная ED-оптика позволяет получать ясную и контрастную картинку без цветовых искажений. Любители вылазок на природу непременно оценят преимущества азотозаполненного корпуса – с прибором можно работать даже во время дождя. Бинокль станет прекрасным подарком рыбаку, путешественнику или охотнику.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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