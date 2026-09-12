Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x50
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x50
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x50 был создан для наблюдений в полевых условиях, когда вокруг бушует стихия, а солнечного света критически не хватает. Этот прибор не подведет вас во время снегопада, дождя, тумана и покажет чистое, яркое и четкое изображение как при полноценном солнечном свете, так и в сумерках. Светосильные объективы с апертурой 50 мм собирают много света и обеспечивают отличную видимость при слабом освещении. Дополнительно наблюдаемую картинку корректирует многослойное просветляющее покрытие, нанесенное на все призмы и линзы, придающее ей контрастности. Оптические характеристики бинокля гарантируют одинаково эффективные наблюдения на средних и дальних дистанциях – увеличения 10 крат и поля зрения 6,3° будет достаточно и для наблюдений за удаленными движущимися целями, и для подробного изучения объектов в деталях. Levenhuk New Karma PRO ED 10x50 высоко оценят охотники, рыбаки и натуралисты, поскольку прибор позволяет рассматривать представителей дикой фауны с безопасного расстояния.
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