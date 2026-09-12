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Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером

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Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 1
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 2
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 3
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 4
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 5
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 6
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 7
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 8
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 9
Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
40
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 1
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 2
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 3
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 4
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 5
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 6
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 7
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 8
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 9
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666620
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х8
Вес, кг.
1.31

Описание товара Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером

Veber Winger 8х40 RFС1000 – это бинокль с восьмикратным увеличением и встроенным лазерным дальномером. Устройство позволяет хорошо разглядеть наблюдаемый объект и произвести замеры дальности, угла и высоты наблюдения (в т.ч. в режиме сканирования). Полученные измерения выводятся на экран в правом окуляре прибора.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
40
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Winger 8х40 RFС1000 – это бинокль с восьмикратным увеличением и встроенным лазерным дальномером. Устройство позволяет хорошо разглядеть наблюдаемый объект и произвести замеры дальности, угла и высоты наблюдения (в т.ч. в режиме сканирования). Полученные измерения выводятся на экран в правом окуляре прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Winger 8х40 RFС1000 с лазерным дальномером - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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