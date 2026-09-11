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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi

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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 1
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 2
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 3
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 4
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 5
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 6
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 7
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 8
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 9
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 10
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
Увеличение
13x
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 1
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 2
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 3
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 4
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 5
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 6
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 7
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 8
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 9
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 10
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489501
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
Увеличение
13x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi

Перед вами цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi – прибор, который позволяет видеть в полной темноте, а также может использоваться днем как обычный бинокль. Кроме того, этим ПНВ можно управлять при помощи мобильного устройства через беспроводную сеть Wi-Fi. Прибор будет незаменим при изучении незнакомой местности ночью, поможет обеспечить безопасность в походе по диким местам, станет отличным выбором для охоты, слежения за движущимися целями, охраны больших территорий. Оптические элементы прибора сделаны из стекла с просветляющим покрытием на основе диоксида кремния. Такое устройство оптики позволяет видеть яснее в полной темноте, так как мелкие детали просматриваются более четко. В дневное время вести наблюдения можно на расстоянии от 3 метров и до бесконечности, а в ночное время максимальная дальность обнаружения составляет 300 метров. ИК-подсветка имеет 7 уровней яркости, что позволяет гибко настраивать прибор. Для экономии заряда батареек яркость можно уменьшать до минимума, а в случаях, когда важнее эффективность, переключать на максимум. И обратите внимание: при ночных наблюдениях изображение в ПНВ будет черно-белым, при дневных – цветным. Бинокль ночного видения снабжен рекордером для фото- и видеозаписи. Доступно два разрешения картинки: 1280х960 пикс и 640x480 пикс. Меньшее обычно используется, если на карте памяти мало места. Все видео пишутся с кадровой частотой 30 кадров в секунду, т. е. они плавные, без рывков. Минимальный уровень плавности доступен уже на 24 кадрах в секунду, но в Levenhuk Halo 13x Wi-Fi частота увеличена для получения более приятной глазу картинки. Отснятый материал можно просматривать прямо на экране прибора. Для переноса данных на компьютер используется комплектный кабель miniUSB.

Отзывы о товаре Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
Увеличение
13x
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi – прибор, который позволяет видеть в полной темноте, а также может использоваться днем как обычный бинокль. Кроме того, этим ПНВ можно управлять при помощи мобильного устройства через беспроводную сеть Wi-Fi. Прибор будет незаменим при изучении незнакомой местности ночью, поможет обеспечить безопасность в походе по диким местам, станет отличным выбором для охоты, слежения за движущимися целями, охраны больших территорий. Оптические элементы прибора сделаны из стекла с просветляющим покрытием на основе диоксида кремния. Такое устройство оптики позволяет видеть яснее в полной темноте, так как мелкие детали просматриваются более четко. В дневное время вести наблюдения можно на расстоянии от 3 метров и до бесконечности, а в ночное время максимальная дальность обнаружения составляет 300 метров. ИК-подсветка имеет 7 уровней яркости, что позволяет гибко настраивать прибор. Для экономии заряда батареек яркость можно уменьшать до минимума, а в случаях, когда важнее эффективность, переключать на максимум. И обратите внимание: при ночных наблюдениях изображение в ПНВ будет черно-белым, при дневных – цветным. Бинокль ночного видения снабжен рекордером для фото- и видеозаписи. Доступно два разрешения картинки: 1280х960 пикс и 640x480 пикс. Меньшее обычно используется, если на карте памяти мало места. Все видео пишутся с кадровой частотой 30 кадров в секунду, т. е. они плавные, без рывков. Минимальный уровень плавности доступен уже на 24 кадрах в секунду, но в Levenhuk Halo 13x Wi-Fi частота увеличена для получения более приятной глазу картинки. Отснятый материал можно просматривать прямо на экране прибора. Для переноса данных на компьютер используется комплектный кабель miniUSB.
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Отзывы


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