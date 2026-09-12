Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42
Бинокль Levenhuk Vegas ED 8x42 – это прекрасный подарок как для начинающих, так и для опытных пользователей, при помощи которого можно рассмотреть красоты окружающего мира в подробностях и сделать свои путешествия на природу еще интереснее. Бинокль можно использовать в условиях непогоды, рядом с водоемами и в среде с повышенной влажностью – прибору не страшны дождь, снег, взвешенная пыль, песок и грязь, поскольку его корпус надежно герметизирован по стандарту IP67, а также заполнен азотом. Азот – это инертный газ, имеющий массу преимуществ при использовании в оптике: он останавливает протекание окислительных и коррозийных процессов, не дает размножаться грибкам и бактериям, а самое главное – предотвращает выпадение конденсата на линзах при скачках температуры внешней среды.
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