Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700574
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером
Бинокль Veber Winger 8x40 RFS1500 – это портативный прибор, объединяющий бинокль с 8-ми кратным увеличением и лазерный дальномер. Универсальное 8х увеличение позволяет пользователям четко видеть удаленные цели, сохраняя при этом широкое поле зрения. Благодаря своей многофункциональности и надежности, бинокль Veber Winger 8x40 RFS1500 станет добрым помощником для туристов, охотников, рыболовов, участников поисково-спасательных операций и любителей активного отдыха на природе.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber Winger 8x40 RFS1500 – это портативный прибор, объединяющий бинокль с 8-ми кратным увеличением и лазерный дальномер. Универсальное 8х увеличение позволяет пользователям четко видеть удаленные цели, сохраняя при этом широкое поле зрения. Благодаря своей многофункциональности и надежности, бинокль Veber Winger 8x40 RFS1500 станет добрым помощником для туристов, охотников, рыболовов, участников поисково-спасательных операций и любителей активного отдыха на природе.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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