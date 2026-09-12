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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50

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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699020
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х9
Вес, кг.
1.55

Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50

Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 – классический полевой бинокль, который высоко оценят охотники, рыби, путешественники и любители дикой природы. Прибор позволяет вести работу на средних и средне-дальних расстояниях – 10-кратного увеличения и поля зрения 6,8° достаточно к для общих обзорных наблюдений, т и для слежения за движущимися объектами (животными, птицами, людьми). Непогода и недостаток солнечного света не помешают наблюдениям: от дождя, снега, пыли и грязи прибор защищен герметичным корпусом, соответствующим стандарту IP67, а для работы в сумерках на призмы и линзы бинокля нанесено многослойное просветляющее покрытие, делающее картинку ярче и яснее.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 – классический полевой бинокль, который высоко оценят охотники, рыби, путешественники и любители дикой природы. Прибор позволяет вести работу на средних и средне-дальних расстояниях – 10-кратного увеличения и поля зрения 6,8° достаточно к для общих обзорных наблюдений, т и для слежения за движущимися объектами (животными, птицами, людьми). Непогода и недостаток солнечного света не помешают наблюдениям: от дождя, снега, пыли и грязи прибор защищен герметичным корпусом, соответствующим стандарту IP67, а для работы в сумерках на призмы и линзы бинокля нанесено многослойное просветляющее покрытие, делающее картинку ярче и яснее.
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