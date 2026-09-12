Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в ночное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
4x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699046
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в ночное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
4x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х7
Вес, г.
632
Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300
Levenhuk Atom Digital DNB300 – это бинокль ночного видения, который отлично подходит для наблюдений при любом освещении: и в абсолютной темноте, и при свете звезд, и в дневное время. Прибор оборудован CMOS-матрицей, встроенным IPS дисплеем с хорошей цветопередачей и ИК-подсветкой. Бинокль станет надежным помощником охотника и любителя походов, поможет в решении профессиональных задач в охране, поисковых операциях и экспедиционном деле. Материалом корпуса прибора послужил ABS-пластик повышенной прочности – бинокль готов к работе в полевых условиях.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в ночное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
4x
Страна производитель
Китай
Levenhuk Atom Digital DNB300 – это бинокль ночного видения, который отлично подходит для наблюдений при любом освещении: и в абсолютной темноте, и при свете звезд, и в дневное время. Прибор оборудован CMOS-матрицей, встроенным IPS дисплеем с хорошей цветопередачей и ИК-подсветкой. Бинокль станет надежным помощником охотника и любителя походов, поможет в решении профессиональных задач в охране, поисковых операциях и экспедиционном деле. Материалом корпуса прибора послужил ABS-пластик повышенной прочности – бинокль готов к работе в полевых условиях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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