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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699016
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Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 16x50
Линейка Levenhuk New Sherman PRO сочетает высокое качество оптики и прекрасные эксплуатационные характеристики. Представленная 16-кратная модель устроит как любителей активного отдыха, так и технических специалистов, выбирающих инструмент для работы. Она обладает самым большим увеличением в серии и за счет продуманной оптической системы с большой апертурой, усиленной призмами Porro и многослойным просветлением, пропускает повышенное количество света, что позволяет эффективно проводить наблюдения даже в сумерках. Наблюдаемое изображение порадует хорошей детализацией и насыщенностью цветов – за это отвечает оптика из бариевого крона высокого коэффициента преломления.
Линейка Levenhuk New Sherman PRO сочетает высокое качество оптики и прекрасные эксплуатационные характеристики. Представленная 16-кратная модель устроит как любителей активного отдыха, так и технических специалистов, выбирающих инструмент для работы. Она обладает самым большим увеличением в серии и за счет продуманной оптической системы с большой апертурой, усиленной призмами Porro и многослойным просветлением, пропускает повышенное количество света, что позволяет эффективно проводить наблюдения даже в сумерках. Наблюдаемое изображение порадует хорошей детализацией и насыщенностью цветов – за это отвечает оптика из бариевого крона высокого коэффициента преломления.
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