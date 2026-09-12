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Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250

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Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 1
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 2
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 3
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 4
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 5
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 6
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 7
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 8
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 9
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 10
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 11
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 12
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для наблюдений в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Межзрачковое расстояние
60 мм
Увеличение
14x
Цвет корпуса
зеленый
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 1
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 2
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 3
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 4
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 5
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 6
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 7
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 8
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 9
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 10
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 11
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 12
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
16 890 руб.  29 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699045
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для наблюдений в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Межзрачковое расстояние
60 мм
Увеличение
14x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, г.
5

Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250

Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 – это универсальный оптический прибор, который обеспечивает изображение высокого качества в любое время суток и при осложненной видимости. Он оснащен стеклянной оптикой и линзами с полным многослойным просветлением, а его окулярные линзы – выпуклые, обеспечивающие дополнительное увеличение изображения. Высокочувствительная CMOS-матрица собирает максимальное количество информации. Оптическое увеличение изображения составляет 6 крат, цифровой зум достигает 8 крат: это позволяет наблюдать издалека и использовать бинокль как для обзорных, так и для прицельных наблюдений. Максимальная дистанция обнаружения днем составляет 1000 метров, а ночью – 300 метров. Прибор оборудован ИК-осветителем с тремя режимами яркости. Два IPS-дисплея бинокля можно использовать как совместно, так и по отдельности.

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для наблюдений в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Межзрачковое расстояние
60 мм
Увеличение
14x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 – это универсальный оптический прибор, который обеспечивает изображение высокого качества в любое время суток и при осложненной видимости. Он оснащен стеклянной оптикой и линзами с полным многослойным просветлением, а его окулярные линзы – выпуклые, обеспечивающие дополнительное увеличение изображения. Высокочувствительная CMOS-матрица собирает максимальное количество информации. Оптическое увеличение изображения составляет 6 крат, цифровой зум достигает 8 крат: это позволяет наблюдать издалека и использовать бинокль как для обзорных, так и для прицельных наблюдений. Максимальная дистанция обнаружения днем составляет 1000 метров, а ночью – 300 метров. Прибор оборудован ИК-осветителем с тремя режимами яркости. Два IPS-дисплея бинокля можно использовать как совместно, так и по отдельности.
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Доставка
Отзывы


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