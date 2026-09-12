Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 – отличный выбор для путешественников, охотников, любителей природы и активного туризма, охранников и спасателей. На этот прибор можно положиться в любых условиях наблюдений: в городе и на природе, при ярком солнечном свете и в сумерках, при спокойной и бушующей погоде. Бинокль не боится тумана, дождя, снега и даже прямого воздействия воды, например, при падении в водоем или лужу ему не повредят пыль, песок и грязь – все благодаря всесторонней герметизации корпуса, соответствующей стандарту IP67. Внутри прибор заполнен азотом, который помогает предотвратить попадание влаги извне, препятствует образованию конденсата и защищает элементы конструкции от коррозии, окисления, размножения грибков и т. д.
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