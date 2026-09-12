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Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42

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Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 1
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 3
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 4
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 5
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 6
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 7
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 8
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 9
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 10
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 11
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 12
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 12
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699000
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х8
Вес, кг.
1.09

Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42

Если вы находитесь в поисках оптического прибора, который позволит вести длительные наблюдения на природе, не обращая внимания на осадки или световые условия, то рекомендуем выбрать бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42. Он имеет все необходимые характеристики для работы в сложных условиях: пыле- и водозащищенный по стандарту IP67 корпус, которому не страшны дождь, снег, туман, грязь и пыль многослойное просветляющее покрытие на линзах и призмах, позволяющее наблюдать четкую и яркую картинку даже в сумерках азотное заполнение корпуса, эффективно предотвращающее выпадение конденсата. Бинокль можно прикрепить к любому стандартному фотоштативу, используя адаптер (приобретается отдельно) – это позволит организовать комфортное статичное место для работы и освободить руки для занятия другими важными делами.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы находитесь в поисках оптического прибора, который позволит вести длительные наблюдения на природе, не обращая внимания на осадки или световые условия, то рекомендуем выбрать бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42. Он имеет все необходимые характеристики для работы в сложных условиях: пыле- и водозащищенный по стандарту IP67 корпус, которому не страшны дождь, снег, туман, грязь и пыль многослойное просветляющее покрытие на линзах и призмах, позволяющее наблюдать четкую и яркую картинку даже в сумерках азотное заполнение корпуса, эффективно предотвращающее выпадение конденсата. Бинокль можно прикрепить к любому стандартному фотоштативу, используя адаптер (приобретается отдельно) – это позволит организовать комфортное статичное место для работы и освободить руки для занятия другими важными делами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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