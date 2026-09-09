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Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21

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Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21 - фото 1
Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21 - фото 1
  • Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221402
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Характеристики

Бренд
Pentax
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х11
Вес, кг.
1

Описание товара Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21

С помощью бинокля Бинокль PENTAX Papilio II можно изучать редкие экспонаты в витрине музея, наблюдать за животными, любоваться цветами. Удобная конструкция и небольшие размеры позволяют брать бинокль с собой, куда бы вы ни собрались. Оптическая схема бинокля построена на призмах Porro – такая конструкция позволяет свести к нулю светопотери внутри бинокля. Благодаря механизму внутренней фокусировки бинокль отличается высокой надежностью – пыль, грязь и влага не попадают внутрь прибора.

Отзывы о товаре Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21




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Характеристики
Бренд
Pentax
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью бинокля Бинокль PENTAX Papilio II можно изучать редкие экспонаты в витрине музея, наблюдать за животными, любоваться цветами. Удобная конструкция и небольшие размеры позволяют брать бинокль с собой, куда бы вы ни собрались. Оптическая схема бинокля построена на призмах Porro – такая конструкция позволяет свести к нулю светопотери внутри бинокля. Благодаря механизму внутренней фокусировки бинокль отличается высокой надежностью – пыль, грязь и влага не попадают внутрь прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль PENTAX Papilio II 8,5x21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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