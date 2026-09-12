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Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk New Atom 8x40

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Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 1
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 3
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 4
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 5
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 6
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 7
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 8
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 9
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 10
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 11
Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический для охоты и рыбалки, армейский, полевой
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk New Atom 8x40 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698986
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический для охоты и рыбалки, армейский, полевой
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
950

Описание товара Бинокль Levenhuk New Atom 8x40

Широкое поле зрения, качественная просветленная оптика, удобный корпус – бинокль туристический профессиональный Levenhuk Atom 8x40 станет прекрасным подарком туристу, путешественнику или любителю живой природы! Бинокль для рыбалки позволяет охватить взглядом большое пространство – это полезно при наблюдениях за птицами и животными, изучении местности и других ситуациях, когда важен хороший обзор. Благодаря просветленной оптике из стекла BK-7 картинка получается чистой и четкой. Удобный обрезиненный корпус приятно держать в руках. Бинокль астрономический Levenhuk Atom 8x40 – для тех, кто ценит надежность!

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Atom 8x40




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический для охоты и рыбалки, армейский, полевой
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Широкое поле зрения, качественная просветленная оптика, удобный корпус – бинокль туристический профессиональный Levenhuk Atom 8x40 станет прекрасным подарком туристу, путешественнику или любителю живой природы! Бинокль для рыбалки позволяет охватить взглядом большое пространство – это полезно при наблюдениях за птицами и животными, изучении местности и других ситуациях, когда важен хороший обзор. Благодаря просветленной оптике из стекла BK-7 картинка получается чистой и четкой. Удобный обрезиненный корпус приятно держать в руках. Бинокль астрономический Levenhuk Atom 8x40 – для тех, кто ценит надежность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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