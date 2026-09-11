Бинокль Discovery Field 12x50
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Field 12x50
Discovery Field 12x50 – это бинокль с самым мощным увеличением в своей линейке: оно составляет 12 крат. Прибор отлично проявит себя при наблюдениях на открытой местности как ясным днем, так и в облачную погоду или в сумерках. Это высоко оценят все, кто занимается охранными наблюдениями, любит охоту и вылазки на дикую природу, походы по горам и лесам. Большие объективы бинокля собирают много света, а на его на линзы нанесено многослойное просветление – формируемое изображение получается контрастным, ярким и естественным. Оптика бинокля Discovery Field 12x50 изготовлена из стекла BK-7, а корпус – из прочного и при этом легкого пластика. Для дополнительной защиты от механических повреждений, влаги и пыли корпус обрезинен. Благодаря рельефности наружного покрытия прибор хорошо лежит в руке и не скользит. Объективы наводятся на резкость с помощью удобного барабана центральной фокусировки, который тоже обрезинен. При необходимости можно скорректировать диоптрии, чтобы скомпенсировать разницу в остроте зрения на правом и левом глазах. Для долгих наблюдений бинокль можно установить на штатив – есть стандартное гнездо 1/4 (адаптер приобретается дополнительно).
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