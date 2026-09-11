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Бинокль Levenhuk Travel 10x40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk Travel 10x40

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Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 1
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 2
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 3
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 4
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 5
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 6
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 7
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 8
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 9
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538499
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
875

Описание товара Бинокль Levenhuk Travel 10x40

С биноклем Levenhuk Travel 10x40 вы будете готовы к любым приключениям! Этот оптический прибор в прочном алюминиевом корпусе – настоящая находка для любителей активного отдыха на природе, охоты и рыбалки. С его помощью можно изучать окрестности и следить за разными целями на 10-кратном увеличении. Ближний предел фокусировки бинокля – всего 4 метра, поэтому с ним одинаково удобно изучать как пейзажи в отдалении, так и объекты, находящиеся в нескольких шагах. Изображение, формируемое оптикой Levenhuk Travel 10x40, отличается высокой яркостью, контрастностью и четкостью. За качество картинки отвечает полное просветляющее покрытие оптических поверхностей, выполненных из стекла BK-7. В основе оптической схемы лежат призмы Porro. Объективы наводятся на резкость одновременно – вращением фокусировочного барабана по центру. Пользователям с неидеальным зрением пригодится возможность складывать наглазники для наблюдений в очках, а также корректировать диоптрии в широком диапазоне. Для удобства наблюдений бинокль можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4 дюйма (переходник приобретается отдельно).

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Travel 10x40




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
С биноклем Levenhuk Travel 10x40 вы будете готовы к любым приключениям! Этот оптический прибор в прочном алюминиевом корпусе – настоящая находка для любителей активного отдыха на природе, охоты и рыбалки. С его помощью можно изучать окрестности и следить за разными целями на 10-кратном увеличении. Ближний предел фокусировки бинокля – всего 4 метра, поэтому с ним одинаково удобно изучать как пейзажи в отдалении, так и объекты, находящиеся в нескольких шагах. Изображение, формируемое оптикой Levenhuk Travel 10x40, отличается высокой яркостью, контрастностью и четкостью. За качество картинки отвечает полное просветляющее покрытие оптических поверхностей, выполненных из стекла BK-7. В основе оптической схемы лежат призмы Porro. Объективы наводятся на резкость одновременно – вращением фокусировочного барабана по центру. Пользователям с неидеальным зрением пригодится возможность складывать наглазники для наблюдений в очках, а также корректировать диоптрии в широком диапазоне. Для удобства наблюдений бинокль можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4 дюйма (переходник приобретается отдельно).
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Отзывы


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