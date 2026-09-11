Бинокль Levenhuk Travel 10x40

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538499
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
С биноклем Levenhuk Travel 10x40 вы будете готовы к любым приключениям! Этот оптический прибор в прочном алюминиевом корпусе – настоящая находка для любителей активного отдыха на природе, охоты и рыбалки. С его помощью можно изучать окрестности и следить за разными целями на 10-кратном увеличении. Ближний предел фокусировки бинокля – всего 4 метра, поэтому с ним одинаково удобно изучать как пейзажи в отдалении, так и объекты, находящиеся в нескольких шагах. Изображение, формируемое оптикой Levenhuk Travel 10x40, отличается высокой яркостью, контрастностью и четкостью. За качество картинки отвечает полное просветляющее покрытие оптических поверхностей, выполненных из стекла BK-7. В основе оптической схемы лежат призмы Porro. Объективы наводятся на резкость одновременно – вращением фокусировочного барабана по центру. Пользователям с неидеальным зрением пригодится возможность складывать наглазники для наблюдений в очках, а также корректировать диоптрии в широком диапазоне. Для удобства наблюдений бинокль можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4 дюйма (переходник приобретается отдельно).
С биноклем Levenhuk Travel 10x40 вы будете готовы к любым приключениям! Этот оптический прибор в прочном алюминиевом корпусе – настоящая находка для любителей активного отдыха на природе, охоты и рыбалки. С его помощью можно изучать окрестности и следить за разными целями на 10-кратном увеличении. Ближний предел фокусировки бинокля – всего 4 метра, поэтому с ним одинаково удобно изучать как пейзажи в отдалении, так и объекты, находящиеся в нескольких шагах. Изображение, формируемое оптикой Levenhuk Travel 10x40, отличается высокой яркостью, контрастностью и четкостью. За качество картинки отвечает полное просветляющее покрытие оптических поверхностей, выполненных из стекла BK-7. В основе оптической схемы лежат призмы Porro. Объективы наводятся на резкость одновременно – вращением фокусировочного барабана по центру. Пользователям с неидеальным зрением пригодится возможность складывать наглазники для наблюдений в очках, а также корректировать диоптрии в широком диапазоне. Для удобства наблюдений бинокль можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4 дюйма (переходник приобретается отдельно).
Бинокль Levenhuk Travel 10x40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Travel 10x40