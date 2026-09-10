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Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42

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Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 1
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 2
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 3
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 4
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 5
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 6
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
  • Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 1
  • Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 2
  • Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 3
  • Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 4
  • Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 5
  • Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 6
  • Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379228
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х8
Вес, г.
800

Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42

Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 – новейшая разработка: возможно первый в России бинокль с призмами Roof и переменным увеличением. Бинокль обладает достоинством конструкции с призмами Roof – компактным корпусом, и при этом имеет увеличение 8-15х которое превышает увеличение любого обычного бинокля SPUTNIK. Это преимущество оценят туристы, охотники и просто любители долгих пеших прогулок в лесу или горах, для которых имеет значение небольшие размеры бинокля и возможность наблюдать объекты на небольшом расстоянии и в отдалении.

Отзывы о товаре Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 8-15х42 – новейшая разработка: возможно первый в России бинокль с призмами Roof и переменным увеличением. Бинокль обладает достоинством конструкции с призмами Roof – компактным корпусом, и при этом имеет увеличение 8-15х которое превышает увеличение любого обычного бинокля SPUTNIK. Это преимущество оценят туристы, охотники и просто любители долгих пеших прогулок в лесу или горах, для которых имеет значение небольшие размеры бинокля и возможность наблюдать объекты на небольшом расстоянии и в отдалении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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