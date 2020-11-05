8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Veber Hunter 8*42 (черный)

Артикул: 232528
  • Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 1
  • Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 2
  • Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 3
  • Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 4
  • Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 5
  • Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 6
Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 1
Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 2
Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 3
Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 4
Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 5
Бинокль 8*42 Veber Hunter (черный) - фото 6
5 170 руб. 
Купить
+ 148 КэтКоинов
Артикул: 232528
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр650
Бинокль Veber Hunter 8x42 разработан специально для любителей охоты. Удобное 8-кратное увеличение позволяет легко находить и вести цель, а также рассмотреть детали удаленных объектов. Особенность модели – двойной мост, который предохраняет бинокль от сбоя юстировки при вибрации и случайных ударах. Оптические элементы сделаны из качественного стекла BaK-4. Объективы диаметром 42 мм собирают достаточно света для наблюдения ближних целей в сумерках. Roof-призмы позволили сделать корпус компактным и удобным. Большой вынос выходного зрачка и легко регулируемые выдвижные наглазники окуляров удобны для наблюдений в очках. Корпус бинокля Veber Hunter 8x42 сделан из легкого и прочного поликарбоната. Резиновое покрытие корпуса не дает биноклю скользить в руках и надежно защищает оптику от влаги, пыли и грязи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Hunter 8*42 (черный) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...