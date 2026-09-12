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Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой

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Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 1
Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 2
Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 3
Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 4
Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 5
Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 6
Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 7
Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Увеличение
10x
  • Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 1
  • Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 2
  • Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 3
  • Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 4
  • Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 5
  • Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 6
  • Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 7
  • Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666613
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х8
Вес, г.
900

Описание товара Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой

Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой – надежный прибор с увеличением 10х и диаметром объектива 42 мм. Он отлично подходит для комфортного наблюдения в яркий солнечный день, а также сумерках и сложных погодных условиях.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой – надежный прибор с увеличением 10х и диаметром объектива 42 мм. Он отлично подходит для комфортного наблюдения в яркий солнечный день, а также сумерках и сложных погодных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Hunter 10х42C с сеткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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