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Бинокль Discovery Elbrus 10x42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Discovery Elbrus 10x42

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Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 1
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 2
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 3
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 4
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 5
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 6
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 7
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 8
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 9
Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 1
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 2
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 3
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 4
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 5
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 6
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 7
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 8
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 9
  • Бинокль Discovery Elbrus 10x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538477
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
715

Описание товара Бинокль Discovery Elbrus 10x42

Discovery Elbrus 10x42 – 10-кратный roof-бинокль с высокой светосилой, который можно использовать для решения наблюдательных задач разного уровня сложности. Эта модель отлично подойдет охотникам, орнитологам, походникам, сотрудникам спецслужб, рыбакам и многим другим. Бинокль имеет сбалансированный функционал и надежную конструкцию, способен порадовать картинкой высокого качества и удобством использования. Оптика бинокля – это полностью и многократно просветленное стекло BK-7, которое позволяет видеть окружающий мир во всех подробностях и с минимумом искажений. Передаваемая картинка яркая и контрастная – даже при переменной облачности, когда внешнего освещения недостаточно, все видно четко и ясно. Удобно расположены элементы настройки. Например, барабан фокусировки близко придвинут к окулярам, поэтому до него легко дотянуться. Совсем рядом, на правом окуляре, находится кольцо диоптрийной коррекции. Также можно регулировать расстояние между зрачками. Бинокль оборудован поворотно-выдвижными наглазниками, что позволяет наиболее удобно настроить их под пользователя. Пластиковый корпус удобно лежит в руках, есть стандартное резьбовое крепление для установки бинокля на штатив.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Elbrus 10x42




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Elbrus 10x42 – 10-кратный roof-бинокль с высокой светосилой, который можно использовать для решения наблюдательных задач разного уровня сложности. Эта модель отлично подойдет охотникам, орнитологам, походникам, сотрудникам спецслужб, рыбакам и многим другим. Бинокль имеет сбалансированный функционал и надежную конструкцию, способен порадовать картинкой высокого качества и удобством использования. Оптика бинокля – это полностью и многократно просветленное стекло BK-7, которое позволяет видеть окружающий мир во всех подробностях и с минимумом искажений. Передаваемая картинка яркая и контрастная – даже при переменной облачности, когда внешнего освещения недостаточно, все видно четко и ясно. Удобно расположены элементы настройки. Например, барабан фокусировки близко придвинут к окулярам, поэтому до него легко дотянуться. Совсем рядом, на правом окуляре, находится кольцо диоптрийной коррекции. Также можно регулировать расстояние между зрачками. Бинокль оборудован поворотно-выдвижными наглазниками, что позволяет наиболее удобно настроить их под пользователя. Пластиковый корпус удобно лежит в руках, есть стандартное резьбовое крепление для установки бинокля на штатив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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