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Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка

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Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка - фото 1
Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка - фото 2
Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сенька Мосгаз
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка - фото 1
  • Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка - фото 2
  • Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698783
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Характеристики

Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сенька Мосгаз
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Введение, Правда, УКМ-2, 0.07, Дедушкин Табак (Рок Акция) Сенька – Мосгхас, Вечный Огонь, Мушица, Цыган И Микросхемы
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка

Четвертый студийный альбом группы НОМ Сенька Мосг/хаз был записан в 1993 и издан в 1994 году, то есть ровно тридцать лет назад. В дискографии группы этот альбом занимает особое место. Достаточно упомянуть 7% - пожалуй, самую известную песню коллектива. Музыканты НОМ, будучи в отличной форме и прекрасном возрасте, углубились в дальнейшие эксперименты со стилями и звуками - от жесткой электроники в Мушище до классической мини-оперы Цыган и микросхемы.

Отзывы о товаре Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сенька Мосгаз
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Введение, Правда, УКМ-2, 0.07, Дедушкин Табак (Рок Акция) Сенька – Мосгхас, Вечный Огонь, Мушица, Цыган И Микросхемы
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Четвертый студийный альбом группы НОМ Сенька Мосг/хаз был записан в 1993 и издан в 1994 году, то есть ровно тридцать лет назад. В дискографии группы этот альбом занимает особое место. Достаточно упомянуть 7% - пожалуй, самую известную песню коллектива. Музыканты НОМ, будучи в отличной форме и прекрасном возрасте, углубились в дальнейшие эксперименты со стилями и звуками - от жесткой электроники в Мушище до классической мини-оперы Цыган и микросхемы.
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