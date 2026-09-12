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Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка

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Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка - фото 1
Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мэйби Бэйби
Альбом (сингл)
Shawty
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка - фото 1
  • Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698719
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мэйби Бэйби
Альбом (сингл)
Shawty
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Hello, My Name Is Baby, DURAGA, Принцесса Диана, Ice Baby, ЗАЙКА, Москоу Невер Слипс, Где Твои Манеры?, WORLD, Shimmy Shimmy Ya!, Вивальди, GOLDA
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка

SHAWTY — это смесь свежего звука от платиновых продюсеров XWinner & GORE OCEAN, панчлайнов, хитовых припевов и мультижанровых экспериментов. На обложке альбома Мэйби Бэйби предстаёт в образе богини Кали, только вместо типичных для неё трофеев в руках артистки — рэп-атрибутика. SHAWTY состоит из 11 треков, в том числе уже ранее вышедших — «Зайка» и «Shimmy Shimmy Ya!». Вдохновением для создания альбома послужили любимые музыканты артистки от Grimes и Blackpink до Nicki Minaj и Kendrick Lamar, клубная эстетика 2000-х и зарубежная электронная музыка 2010-х.



Теги товара: Rap

Отзывы о товаре Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мэйби Бэйби
Альбом (сингл)
Shawty
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Hello, My Name Is Baby, DURAGA, Принцесса Диана, Ice Baby, ЗАЙКА, Москоу Невер Слипс, Где Твои Манеры?, WORLD, Shimmy Shimmy Ya!, Вивальди, GOLDA
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
SHAWTY — это смесь свежего звука от платиновых продюсеров XWinner & GORE OCEAN, панчлайнов, хитовых припевов и мультижанровых экспериментов. На обложке альбома Мэйби Бэйби предстаёт в образе богини Кали, только вместо типичных для неё трофеев в руках артистки — рэп-атрибутика. SHAWTY состоит из 11 треков, в том числе уже ранее вышедших — «Зайка» и «Shimmy Shimmy Ya!». Вдохновением для создания альбома послужили любимые музыканты артистки от Grimes и Blackpink до Nicki Minaj и Kendrick Lamar, клубная эстетика 2000-х и зарубежная электронная музыка 2010-х.


Теги товара: Rap
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Отзывы


Мэйби Бэйби - Shawty (Limited,Numbered) (4630356100022) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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