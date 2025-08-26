Top.Mail.Ru
Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на виниле шестого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1986 году.. Somewhere in Time записывался сразу в двух студиях: Compass Point Studios в Нассау и в Wisseloord Studios в Нидерландах, а смикширован в Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Это сделало альбом очень дорогостоящим, самым дорогим в истории группы. При оформлении обложки и написании заглавной песни использовалась тематика Времени и проблемы выживания в жестоком мире. В альбоме прослеживается некоторое изменение стиля, впервые появляются клавишные инструменты и гитарные синтезаторы. Это было характерно для того периода времени: практически все рок-группы, играющие тяжёлую музыку, не миновали увлечения этими инструментами. Somewhere in Time стал третьей пластинкой группы, над записью которого работал «классический» состав: (Брюс Дикинсон — вокал, Стив Харрис — бас-гитара, Дейв Мюррей — гитара, Эдриан Смит — гитара, Нико МакБрэйн — ударные).

Отзывы о товаре Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новая. Звук хороший. Упаковано было надежно. Получил то, что ожидал. Спасибо !



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ремастированное переиздание на виниле шестого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1986 году.. Somewhere in Time записывался сразу в двух студиях: Compass Point Studios в Нассау и в Wisseloord Studios в Нидерландах, а смикширован в Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Это сделало альбом очень дорогостоящим, самым дорогим в истории группы. При оформлении обложки и написании заглавной песни использовалась тематика Времени и проблемы выживания в жестоком мире. В альбоме прослеживается некоторое изменение стиля, впервые появляются клавишные инструменты и гитарные синтезаторы. Это было характерно для того периода времени: практически все рок-группы, играющие тяжёлую музыку, не миновали увлечения этими инструментами. Somewhere in Time стал третьей пластинкой группы, над записью которого работал «классический» состав: (Брюс Дикинсон — вокал, Стив Харрис — бас-гитара, Дейв Мюррей — гитара, Эдриан Смит — гитара, Нико МакБрэйн — ударные).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новая. Звук хороший. Упаковано было надежно. Получил то, что ожидал. Спасибо !


Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...