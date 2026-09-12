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Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка

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Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Nursery Cryme
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698682
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497896165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Nursery Cryme
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Musical Box, For Absent Friends, The Return of the Giant Hogweed, Seven Stones, Harold the Barrel Harlequin, The Fountain of Salmacis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Nursery Cryme (0603497896165) виниловая пластинка

Nursery Cryme — третий студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, изданный в ноябре 1971 года. Издание на виниле 180 г в гейтфолде.. Изобретательный Nursery Cryme содержит ключевые эпические композиции, такие как The Musical Box и The Return Of The Giant Hogweed, а также изысканные миниатюры в стиле фолк, такие как For Absent Friends и Harlequin. Альбом ознаменовал прибытие Фила Коллинза на барабанах (и его первый ведущий вокал в For Absent Friends) и гитариста Стива Хэкетта, что создало классический состав группы начала и середины 1970-х годов.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497896165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Nursery Cryme
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Musical Box, For Absent Friends, The Return of the Giant Hogweed, Seven Stones, Harold the Barrel Harlequin, The Fountain of Salmacis
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Nursery Cryme — третий студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, изданный в ноябре 1971 года. Издание на виниле 180 г в гейтфолде.. Изобретательный Nursery Cryme содержит ключевые эпические композиции, такие как The Musical Box и The Return Of The Giant Hogweed, а также изысканные миниатюры в стиле фолк, такие как For Absent Friends и Harlequin. Альбом ознаменовал прибытие Фила Коллинза на барабанах (и его первый ведущий вокал в For Absent Friends) и гитариста Стива Хэкетта, что создало классический состав группы начала и середины 1970-х годов.
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