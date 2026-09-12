OST - The Blues Brothers (0603497845552) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Blues Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698632
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Bros Records (WB)
Barcode
[603497845552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Blues Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
She Caught The Katy, Peter Gunn Theme, Gimme Some Lovin, Shake Your Tailfeather, Everybody Needs Somebody To Love The Old Landmark, Think, Theme From Rawhide, Minnie The Moocher, Sweet Home Chicago, Jailhouse Rock
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Blues Brothers (0603497845552) виниловая пластинка
Юбилейное переиздание на прозрачном синем виниле знаменитого саундтрека Братья Блюз (The Blues Brothers), к 40-летию выхода оригинальной пластинки. Эксклюзивно для National Album Day 2020!.. «Братья Блюз» — американский комедийный киномюзикл 1980 года, снятый режиссёром Джоном Лэндисом. В нём Дэн Эйкройд и Джон Белуши играют братьев Элвуда и Джейка Блюз, возрождающих свою старую блюз-группу, чтобы заработать денег для спасения приюта для сирот, в котором они выросли. Кроме профессиональных актёров, в фильме снимались звёзды блюз-музыки Кэб Кэллоуэй, Джеймс Браун, Джон Ли Хукер, Рэй Чарльз и Арета Франклин.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Bros Records (WB)
Barcode
[603497845552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Blues Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
She Caught The Katy, Peter Gunn Theme, Gimme Some Lovin, Shake Your Tailfeather, Everybody Needs Somebody To Love The Old Landmark, Think, Theme From Rawhide, Minnie The Moocher, Sweet Home Chicago, Jailhouse Rock
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Юбилейное переиздание на прозрачном синем виниле знаменитого саундтрека Братья Блюз (The Blues Brothers), к 40-летию выхода оригинальной пластинки. Эксклюзивно для National Album Day 2020!.. «Братья Блюз» — американский комедийный киномюзикл 1980 года, снятый режиссёром Джоном Лэндисом. В нём Дэн Эйкройд и Джон Белуши играют братьев Элвуда и Джейка Блюз, возрождающих свою старую блюз-группу, чтобы заработать денег для спасения приюта для сирот, в котором они выросли. Кроме профессиональных актёров, в фильме снимались звёзды блюз-музыки Кэб Кэллоуэй, Джеймс Браун, Джон Ли Хукер, Рэй Чарльз и Арета Франклин.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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