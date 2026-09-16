Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Karen Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) виниловая пластинка
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Спустя три года после выхода успешного альбома Essentials джазовая дива Карен Соуза возвращается со своим 4-м студийным альбомом. Velvet Vault - так называется сборник, в котором сочетаются джазовые стандарты с джазовыми переработками поп-классики, а также две песни, написанные в соавторстве с самой Карен. Японская суперзвезда Току выступила дуэтом с Карен в треке You Got That Something. В работе над альбомом также приняли участие Робин Банерджи (гитарист Эми Уайнхаус) и легендарный Том Боунс Мэлоун (Братья Блюз, группа Saturday Night Live). Вокал был записан в Нью-Йорке в студии The Orchard, продюсером выступил Ричард Готтерер (известный по Blondie, Richard Hell и Dr Feelgood). Velvet Vault - несомненно, самая совершенная пластинка Карен Соузы, которая, безусловно, продолжит ее историю успеха. Спустя три года после выхода успешного альбома Essentials II джазовая дива Карен Соуза возвращается с четвертым студийным альбомом. Velvet Vault - так называется сборник, в котором сочетаются джазовые стандарты и джазовые интерпретации поп-классики, а также две песни, написанные в соавторстве с самой Карен. Японская суперзвезда Току выступила дуэтом с Карен в треке You Got That Something. Также в альбоме принимают участие Робин Банерджи (гитарист Эми Уайнхаус) и легендарный Том Кости Мэлоун (Братья Блюз, группа Saturday Night Live). Вокал был записан в Нью-Йорке на студии Orchard Studios, а продюсером выступил Ричард Готтерер (Blondie, Richard Hell и Dr Feelgood). Velvet Vault - это, несомненно, самый успешный альбом Карен Соузы на сегодняшний день, который, безусловно, превзойдет успех ее предыдущих работ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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