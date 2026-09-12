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Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка

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Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 2
Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 3
Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 4
Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 5
Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 1
  • Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 2
  • Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 3
  • Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 4
  • Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 5
  • Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698518
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Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819841735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Домашний арест, След на воде, Подруга ночь, Снилось мне, Осень Цветущий край, Паровозик-Облачко, Небо, Ты стала другой, Ты станешь взрослой, Как ты о нем мечтала, Падаю вверх, Синоптики, Фотография, Танцуй со мной, Мчится время
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Домашний арест, След на воде, Подруга ночь, Снилось мне, Осень Цветущий край, Паровозик-Облачко, Небо, Ты стала другой, Ты станешь взрослой, Как ты о нем мечтала, Падаю вверх, Синоптики, Фотография, Танцуй со мной, Мчится время

Отзывы о товаре Лицей - Best (4657819841735) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819841735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Домашний арест, След на воде, Подруга ночь, Снилось мне, Осень Цветущий край, Паровозик-Облачко, Небо, Ты стала другой, Ты станешь взрослой, Как ты о нем мечтала, Падаю вверх, Синоптики, Фотография, Танцуй со мной, Мчится время
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Домашний арест, След на воде, Подруга ночь, Снилось мне, Осень Цветущий край, Паровозик-Облачко, Небо, Ты стала другой, Ты станешь взрослой, Как ты о нем мечтала, Падаю вверх, Синоптики, Фотография, Танцуй со мной, Мчится время
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