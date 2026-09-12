Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Henri Salvador–Maladie Damour, Edith Piaf &amp; Les Compagnons De La Chanson–Les Trois Cloches, Jacques Brel–Cest Comme Ca, Gilbert B?caud–Madam Pompadour, Charles Aznavour–Je Suis Amoureux Yves Montand–Les Feuilles Mortes, Edith Piaf–La Vie En Rose, Georges Brassens–Les Amoureux Des Bancs Publics, Gilbert B?caud–Me Que Me Que, Charles Aznavour–Plus Bleu Que Tes Jeux, Yves Montand–Grands Boulevards, L?o Ferr?–A Saint-Germain Des Pr?s, Yves Montand–Cest Si Bon, Georges Brassens–Chanson Pour Lauvergnat, Gilbert B?caud–Le Marchand De Ballons, Rina Ketty–Jattendrai
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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