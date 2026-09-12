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Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка

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Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vive La France
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698479
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vive La France
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Henri Salvador–Maladie Damour, Edith Piaf & Les Compagnons De La Chanson–Les Trois Cloches, Jacques Brel–Cest Comme Ca, Gilbert B?caud–Madam Pompadour, Charles Aznavour–Je Suis Amoureux Yves Montand–Les Feuilles Mortes, Edith Piaf–La Vie En Rose, Georges Brassens–Les Amoureux Des Bancs Publics, Gilbert B?caud–Me Que Me Que, Charles Aznavour–Plus Bleu Que Tes Jeux, Yves Montand–Grands Boulevards, L?o Ferr?–A Saint-Germain Des Pr?s, Yves Montand–Cest Si Bon, Georges Brassens–Chanson Pour Lauvergna
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Henri Salvador–Maladie Damour, Edith Piaf &amp;amp; Les Compagnons De La Chanson–Les Trois Cloches, Jacques Brel–Cest Comme Ca, Gilbert B?caud–Madam Pompadour, Charles Aznavour–Je Suis Amoureux Yves Montand–Les Feuilles Mortes, Edith Piaf–La Vie En Rose, Georges Brassens–Les Amoureux Des Bancs Publics, Gilbert B?caud–Me Que Me Que, Charles Aznavour–Plus Bleu Que Tes Jeux, Yves Montand–Grands Boulevards, L?o Ferr?–A Saint-Germain Des Pr?s, Yves Montand–Cest Si Bon, Georges Brassens–Chanson Pour Lauvergnat, Gilbert B?caud–Le Marchand De Ballons, Rina Ketty–Jattendrai

Отзывы о товаре Various Artists - Vive La France (5711053021090) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vive La France
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Henri Salvador–Maladie Damour, Edith Piaf & Les Compagnons De La Chanson–Les Trois Cloches, Jacques Brel–Cest Comme Ca, Gilbert B?caud–Madam Pompadour, Charles Aznavour–Je Suis Amoureux Yves Montand–Les Feuilles Mortes, Edith Piaf–La Vie En Rose, Georges Brassens–Les Amoureux Des Bancs Publics, Gilbert B?caud–Me Que Me Que, Charles Aznavour–Plus Bleu Que Tes Jeux, Yves Montand–Grands Boulevards, L?o Ferr?–A Saint-Germain Des Pr?s, Yves Montand–Cest Si Bon, Georges Brassens–Chanson Pour Lauvergna
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Henri Salvador–Maladie Damour, Edith Piaf &amp;amp; Les Compagnons De La Chanson–Les Trois Cloches, Jacques Brel–Cest Comme Ca, Gilbert B?caud–Madam Pompadour, Charles Aznavour–Je Suis Amoureux Yves Montand–Les Feuilles Mortes, Edith Piaf–La Vie En Rose, Georges Brassens–Les Amoureux Des Bancs Publics, Gilbert B?caud–Me Que Me Que, Charles Aznavour–Plus Bleu Que Tes Jeux, Yves Montand–Grands Boulevards, L?o Ferr?–A Saint-Germain Des Pr?s, Yves Montand–Cest Si Bon, Georges Brassens–Chanson Pour Lauvergnat, Gilbert B?caud–Le Marchand De Ballons, Rina Ketty–Jattendrai
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