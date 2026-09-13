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Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка

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Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Black Saint And The Sinner Lady
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712173
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Black Saint And The Sinner Lady
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Track A – A solo Dancer (Stop! And Listen. Sinner Jim Whitney!), Track B – Duet Solo Dancers (Heart’s Beat And Shades In Physical Embraces), Track C – Group Dancers (Soul Fusion) Freewoman And Oh This Freedom’s Slave Cries, Mode D – Trio And Group Dancers (Stop! Look! And Sing Songs Of Revolutions!), Mode E – Single Solos And Group Dance (Saint And Sinner Join In Merriment On Bottle Front), Mode F – Group And Solo Dance (Of Love, Pain, And Passioned Revolt, Then Farewell, My Beloved, ‘Till It’s
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Grey Marble) (9003829976748) виниловая пластинка

«The Black Saint and the Sinner Lady» — студийный альбом американского джазового контрабасиста, композитора и руководителя оркестра Чарльза Мингуса. Альбом был записан 20 января 1963 года группой из одиннадцати участников. Альбом представляет собой единую непрерывную композицию, разделённую на четыре трека и шесть частей. Мингус назвал оркестровый стиль альбома «этнической народной танцевальной музыкой», а критики описали его как смесь «джаза и классики, но также объединяющую элементы африканской музыки и испанских мотивов». Джазовые и музыкальные критики часто характеризуют его как один из двух главных шедевров Мингуса (второй — «Mingus Ah Um»), и он часто занимал высокие места в списках лучших альбомов всех времён. «The Black Saint and the Sinner Lady» — одна из самых известных джазовых записей XX века. Ричард Кук и Брайан Мортон, авторы The Penguin Guide to Jazz, наградили альбом знаком «Корона» — высшей наградой издания — в дополнение к самому высокому рейтингу в четыре звезды.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Black Saint And The Sinner Lady
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Track A – A solo Dancer (Stop! And Listen. Sinner Jim Whitney!), Track B – Duet Solo Dancers (Heart’s Beat And Shades In Physical Embraces), Track C – Group Dancers (Soul Fusion) Freewoman And Oh This Freedom’s Slave Cries, Mode D – Trio And Group Dancers (Stop! Look! And Sing Songs Of Revolutions!), Mode E – Single Solos And Group Dance (Saint And Sinner Join In Merriment On Bottle Front), Mode F – Group And Solo Dance (Of Love, Pain, And Passioned Revolt, Then Farewell, My Beloved, ‘Till It’s
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«The Black Saint and the Sinner Lady» — студийный альбом американского джазового контрабасиста, композитора и руководителя оркестра Чарльза Мингуса. Альбом был записан 20 января 1963 года группой из одиннадцати участников. Альбом представляет собой единую непрерывную композицию, разделённую на четыре трека и шесть частей. Мингус назвал оркестровый стиль альбома «этнической народной танцевальной музыкой», а критики описали его как смесь «джаза и классики, но также объединяющую элементы африканской музыки и испанских мотивов». Джазовые и музыкальные критики часто характеризуют его как один из двух главных шедевров Мингуса (второй — «Mingus Ah Um»), и он часто занимал высокие места в списках лучших альбомов всех времён. «The Black Saint and the Sinner Lady» — одна из самых известных джазовых записей XX века. Ричард Кук и Брайан Мортон, авторы The Penguin Guide to Jazz, наградили альбом знаком «Корона» — высшей наградой издания — в дополнение к самому высокому рейтингу в четыре звезды.


Теги товара: Цветной винил
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