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Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка

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Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото 1
Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото 2
Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото 3
Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Live At The Ritz, New York 1988
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото 1
  • Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото 2
  • Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото 3
  • Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712270
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Live At The Ritz, New York 1988
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Deuce, Love Gun, Cold Gin, Crazy, Crazy Nights, Love, I Love It Loud, Shout It Out Loud, Lick It Up, Rock'n'Roll All Nite, Detroit Rock City
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Classic American Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Kiss / Live at the ritz, new york 1988 (yellow marble vinyl) (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу яркого и энергичного выступления группы Kiss на концерте в Нью-Йорке в 1988 году. Этот альбом предлагает звуковую мощь и визуальное наслаждение благодаря своему уникальному желто-мраморному виниловому дизайну. На этой пластинке вы услышите песни, которые привлекали миллионы фанатов по всему миру. Яркие гитарные рифы, мощные ударные и запоминающиеся мелодии - все это сделает ваше прослушивание незабываемым и эмоциональным. Kiss - это легендарная группа, которую ничего не может заменить. Их энергия и харизма на сцене передаются через каждую ноту и каждый аккорд. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и насладиться музыкой, которая перевернула мир рок-музыки. Добавьте Kiss / Live at the ritz, new york 1988 (yellow marble vinyl) (1LP) в свою коллекцию и окунитесь в атмосферу исторического концерта, который впечатлит всех любителей хорошей музыки и настоящего рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Live At The Ritz, New York 1988
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Deuce, Love Gun, Cold Gin, Crazy, Crazy Nights, Love, I Love It Loud, Shout It Out Loud, Lick It Up, Rock'n'Roll All Nite, Detroit Rock City
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Classic American Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Страна производства
Россия
Описание
Купить виниловую пластинку Kiss / Live at the ritz, new york 1988 (yellow marble vinyl) (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу яркого и энергичного выступления группы Kiss на концерте в Нью-Йорке в 1988 году. Этот альбом предлагает звуковую мощь и визуальное наслаждение благодаря своему уникальному желто-мраморному виниловому дизайну. На этой пластинке вы услышите песни, которые привлекали миллионы фанатов по всему миру. Яркие гитарные рифы, мощные ударные и запоминающиеся мелодии - все это сделает ваше прослушивание незабываемым и эмоциональным. Kiss - это легендарная группа, которую ничего не может заменить. Их энергия и харизма на сцене передаются через каждую ноту и каждый аккорд. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и насладиться музыкой, которая перевернула мир рок-музыки. Добавьте Kiss / Live at the ritz, new york 1988 (yellow marble vinyl) (1LP) в свою коллекцию и окунитесь в атмосферу исторического концерта, который впечатлит всех любителей хорошей музыки и настоящего рок-н-ролла.
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Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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