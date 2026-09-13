Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка
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Описание товара Kiss - Live At The Ritz, New York 1988 (Yellow Marbled) (9003829988918) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Kiss / Live at the ritz, new york 1988 (yellow marble vinyl) (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу яркого и энергичного выступления группы Kiss на концерте в Нью-Йорке в 1988 году. Этот альбом предлагает звуковую мощь и визуальное наслаждение благодаря своему уникальному желто-мраморному виниловому дизайну. На этой пластинке вы услышите песни, которые привлекали миллионы фанатов по всему миру. Яркие гитарные рифы, мощные ударные и запоминающиеся мелодии - все это сделает ваше прослушивание незабываемым и эмоциональным. Kiss - это легендарная группа, которую ничего не может заменить. Их энергия и харизма на сцене передаются через каждую ноту и каждый аккорд. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и насладиться музыкой, которая перевернула мир рок-музыки. Добавьте Kiss / Live at the ritz, new york 1988 (yellow marble vinyl) (1LP) в свою коллекцию и окунитесь в атмосферу исторического концерта, который впечатлит всех любителей хорошей музыки и настоящего рок-н-ролла.
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