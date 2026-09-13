Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка
"The Greatest Crooners" - сборник великих хитов легендарных певцов-крунеров. Крунеры (от англ. croon - напевать вполголоса) - тип исполнителей, появившихся в США в 1920-е годы, когда звукоусилительная техника позволила вокалисту петь не в полную силу, но при этом быть услышанным во всех концах помещения. Эта манера пения полюбилась слушателям, поскольку позволяла вложить в исполнение особую искренность, проникновенность и теплоту. Создавалось впечатление, будто вокалист общается со зрителем один на один. Наиболее известные крунеры всех времен представлены в этом сборнике. Среди них один из главных представителей эпохи - Фрэнк Синатра, а также Перри Комо, Нэт Кинг Коул, Тони Беннет, Луис Армстронг и многие другие.
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