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Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка

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Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Greatest Crooners
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712391
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Характеристики

Бренд
Musicbank
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Musicbank
Barcode
[4897109420787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Greatest Crooners
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nat King Cole – Unforgettable, Frank Sinatra – I've Got You Under My Skin, Bobby Darin – Mack The Knife, Matt Monro – Portrait Of My Love, Martino – Here In My Heart, Bing Crosby – Dream A Little Dream Of Me, Dean Martin – That's Amore, Andy Williams – Moon River, Johnny Mathis – Misty, Neil Sedaka – Oh! Carol, Paul Anka – Diana, Tony Bennett – I Left My Heart In San Francisco, Perry Como – Magic Moments, Rose, Roy Orbison – Only The Lonely
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Республика Корея
Страна производства
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка

"The Greatest Crooners" - сборник великих хитов легендарных певцов-крунеров. Крунеры (от англ. croon - напевать вполголоса) - тип исполнителей, появившихся в США в 1920-е годы, когда звукоусилительная техника позволила вокалисту петь не в полную силу, но при этом быть услышанным во всех концах помещения. Эта манера пения полюбилась слушателям, поскольку позволяла вложить в исполнение особую искренность, проникновенность и теплоту. Создавалось впечатление, будто вокалист общается со зрителем один на один. Наиболее известные крунеры всех времен представлены в этом сборнике. Среди них один из главных представителей эпохи - Фрэнк Синатра, а также Перри Комо, Нэт Кинг Коул, Тони Беннет, Луис Армстронг и многие другие.

Отзывы о товаре Various Artists - Greatest Crooners (4897109420787) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Musicbank
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Musicbank
Barcode
[4897109420787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Greatest Crooners
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nat King Cole – Unforgettable, Frank Sinatra – I've Got You Under My Skin, Bobby Darin – Mack The Knife, Matt Monro – Portrait Of My Love, Martino – Here In My Heart, Bing Crosby – Dream A Little Dream Of Me, Dean Martin – That's Amore, Andy Williams – Moon River, Johnny Mathis – Misty, Neil Sedaka – Oh! Carol, Paul Anka – Diana, Tony Bennett – I Left My Heart In San Francisco, Perry Como – Magic Moments, Rose, Roy Orbison – Only The Lonely
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Республика Корея
Страна производства
Республика Корея
Описание
"The Greatest Crooners" - сборник великих хитов легендарных певцов-крунеров. Крунеры (от англ. croon - напевать вполголоса) - тип исполнителей, появившихся в США в 1920-е годы, когда звукоусилительная техника позволила вокалисту петь не в полную силу, но при этом быть услышанным во всех концах помещения. Эта манера пения полюбилась слушателям, поскольку позволяла вложить в исполнение особую искренность, проникновенность и теплоту. Создавалось впечатление, будто вокалист общается со зрителем один на один. Наиболее известные крунеры всех времен представлены в этом сборнике. Среди них один из главных представителей эпохи - Фрэнк Синатра, а также Перри Комо, Нэт Кинг Коул, Тони Беннет, Луис Армстронг и многие другие.
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Отзывы


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