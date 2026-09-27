Духовка электрическая ENERGY GT-09A-B (650 Вт, 9л)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
650
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 697132
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х22
Вес, кг.
2.73
Описание товара Духовка электрическая ENERGY GT-09A-B (650 Вт, 9л)
Электрическая духовка ENERGY gt-09a-b 650 Вт, 9 л 105502 предназначена для приготовления и разогрева пищи. Обеспечивает быстрый нагрев, что экономит время. В процессе приготовления еды не задействованы микроволны, благодаря чему устройство безопасно для здоровья. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков, за счет чего подходит для пожилых людей.
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Бренд
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
9
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
650
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Страна производитель
Китай
Электрическая духовка ENERGY gt-09a-b 650 Вт, 9 л 105502 предназначена для приготовления и разогрева пищи. Обеспечивает быстрый нагрев, что экономит время. В процессе приготовления еды не задействованы микроволны, благодаря чему устройство безопасно для здоровья. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков, за счет чего подходит для пожилых людей.
Духовка электрическая ENERGY GT-09A-B (650 Вт, 9л) - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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