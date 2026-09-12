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Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX)

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Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 1
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 2
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 3
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 4
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 5
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 6
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 7
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 8
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 9
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 10
Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Quadro T1000
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Длина видеокарты (PCB), мм
156
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 1
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 2
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 3
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 4
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 5
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 6
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 7
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 8
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 9
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 10
  • Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696351
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T1000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разъемы
Mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
156
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х22
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX)

Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 [900-5G172-2570-000] позволяет обрабатывать операции и сложные вычисления с графическим контентом, поэтому ориентирована на дизайнеров, архитекторов и инженеров. Высокая производительность обеспечивается процессором на основе архитектуры NVIDIA Turing с тактовой частотой до 1395 МГц и 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 160 Гбайт/сек. Подключение к источникам вывода изображения осуществляется с помощью разъемов 4 Mini DisplayPort. Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 [900-5G172-2570-000] имеет размеры 156x120 мм и занимает 1 слот расширения. Для охлаждения реализована система с радиатором и вентилятором. В конструкции видеокарты предусмотрена низкопрофильная крепежная планка, которая обеспечивает совместимость с ПК и другими платформами с ограниченным пространством.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T1000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1065
Частота видеопамяти
10000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разъемы
Mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
156
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 [900-5G172-2570-000] позволяет обрабатывать операции и сложные вычисления с графическим контентом, поэтому ориентирована на дизайнеров, архитекторов и инженеров. Высокая производительность обеспечивается процессором на основе архитектуры NVIDIA Turing с тактовой частотой до 1395 МГц и 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 160 Гбайт/сек. Подключение к источникам вывода изображения осуществляется с помощью разъемов 4 Mini DisplayPort. Видеокарта NVIDIA Quadro T1000 [900-5G172-2570-000] имеет размеры 156x120 мм и занимает 1 слот расширения. Для охлаждения реализована система с радиатором и вентилятором. В конструкции видеокарты предусмотрена низкопрофильная крепежная планка, которая обеспечивает совместимость с ПК и другими платформами с ограниченным пространством.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Доставка
Отзывы


Видеокарта Nvidia T1000 8G - BOX,(900-5G172-2570-000||ATX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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