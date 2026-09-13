Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)
Компактный дизайн видеокарт серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 готов к установке в корпуса малого форм-фактора (SFF), что упрощает апгрейд для геймеров. Благодаря тонкому 2-слотовому исполнению и короткой длине до 220,5 мм (8,7 дюйма), видеокарта легко устанавливается в большинство современных корпусов. Для питания этой видеокарты требуется всего один 8-контактный разъём PCIe. Рекомендуемый блок питания от 650 Вт, что снижает количество компонентов, необходимых для апгрейда, делая серию 5060 более привлекательным выбором для обновления. Жесткость конструкции ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Series обеспечивается прочной металлической задней пластиной, которая служит надёжной основой и повышает долговечность. Утилита ZOTAC GAMING FireStorm получила свежий новый дизайн для серии 50, в полной гармонии с элегантным обликом новых видеокарт. FireStorm предлагает широкий набор инструментов для настройки и мониторинга: частоты ядра и памяти GPU, напряжение, скорость и кривую вращения вентиляторов, а также эффекты подсветки SPECTRA RGB.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 43 360 руб.10840 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 44 600 руб.11150 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>
-
В наличииЦена 46 970 руб.11743 руб. в СплитВидеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2O...
-
В наличииЦена 47 260 руб.11815 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
-
В наличииЦена 50 000 руб.12500 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 420 руб.12605 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 52 110 руб.13028 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 57 070 руб.14268 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 80 070 руб.20018 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)