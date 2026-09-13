Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC)
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, сфокусированных на стабильном гейминге в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Модель использует двухвентиляторный кулер TWIN FROZR, 8 ГБ GDDR7 и компактный корпус длиной около 25 см, что удобно для большинства mid-tower-корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и онлайн-игры в QHD, рассчитывая на высокий FPS без необходимости уходить в топовый ценовой сегмент. Для рабочих сценариев она актуальна для монтажёров, стримеров и специалистов, использующих CUDA-ускорение, когда нужно ускорить рендер, кодирование и обработку графики, не перегружая систему по энергопотреблению.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5060 GAMING OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2625-2640 МГц в режиме Extreme, что даёт заметный запас по производительности относительно базовых версий RTX 5060 и обеспечивает комфортный FPS в QHD с DLSS 4 и умеренным RT.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe Gen5 x16 (физически x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, позволяя подключать несколько QHD/4K-мониторов и телевизоров с высокой частотой обновления. Система охлаждения TWIN FROZR 10 со STORMFORCE-вентиляторами и функцией остановки при низкой нагрузке обеспечит адекватные температуры и низкий шум, если корпус имеет нормальный приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
MSI рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить не только ваттность, но и качество БП. Объём 8 ГБ GDDR7 достаточен для большинства текущих игр в 1440p, но при ориентации на тяжёлые текстуры и моды в перспективе нескольких лет стоит учитывать возможную потребность в более объёмном GPU.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, сфокусированных на стабильном гейминге в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Модель использует двухвентиляторный кулер TWIN FROZR, 8 ГБ GDDR7 и компактный корпус длиной около 25 см, что удобно для большинства mid-tower-корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и онлайн-игры в QHD, рассчитывая на высокий FPS без необходимости уходить в топовый ценовой сегмент. Для рабочих сценариев она актуальна для монтажёров, стримеров и специалистов, использующих CUDA-ускорение, когда нужно ускорить рендер, кодирование и обработку графики, не перегружая систему по энергопотреблению.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5060 GAMING OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2625-2640 МГц в режиме Extreme, что даёт заметный запас по производительности относительно базовых версий RTX 5060 и обеспечивает комфортный FPS в QHD с DLSS 4 и умеренным RT.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe Gen5 x16 (физически x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, позволяя подключать несколько QHD/4K-мониторов и телевизоров с высокой частотой обновления. Система охлаждения TWIN FROZR 10 со STORMFORCE-вентиляторами и функцией остановки при низкой нагрузке обеспечит адекватные температуры и низкий шум, если корпус имеет нормальный приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
MSI рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить не только ваттность, но и качество БП. Объём 8 ГБ GDDR7 достаточен для большинства текущих игр в 1440p, но при ориентации на тяжёлые текстуры и моды в перспективе нескольких лет стоит учитывать возможную потребность в более объёмном GPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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