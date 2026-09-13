Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 (GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 (GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD)
Видеокарта GIGABYTE GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD представляет собой современное и эффективное решение для геймеров и профессионалов, требующих надежной графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими отличное качество изображения и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто ценит баланс между производительностью и энергоэффективностью. GIGABYTE GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR7, что позволяет ей справляться с современными играми и приложениями. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая три DisplayPort версии 2.1b и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта GIGABYTE GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с современными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 128-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort версии 2.1b и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 8-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта GIGABYTE GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 145 Вт, что делает её энергоэффективным решением для игровых и профессиональных систем. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 550 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Видеокарта оснащена системой охлаждения ICE, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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