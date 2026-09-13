Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD)
**Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** AMD. * **Модель графического процессора:** RX 9060XT. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR6. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. **Преимущества:** * **Заводской разгон (Overclocking):** да, что обеспечивает дополнительную производительность. * **Количество вентиляторов:** 3, что способствует эффективному охлаждению. * **Тип охлаждения:** активное, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже во время интенсивных игровых сессий. * **Количество DisplayPort:** 2, **HDMI:** 1, что позволяет подключить несколько мониторов одновременно (максимально можно подключить 3 монитора). * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin, что гарантирует стабильное энергоснабжение. **Физические характеристики:** * **Длина видеокарты (PCB):** 281 мм. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Низкий профиль:** нет. Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальное качество изображения и высокую производительность в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей.
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Теги товара: AMD Radeon
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
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