Описание товара Ed Sheeran - (Subtract) (Clear) (5054197297502) виниловая пластинка

Эд Ширан выпустит свой новый альбом "-" (Subtract) 5 мая 2023 года - последний в его десятилетней серии альбомов на математическую тематику. Альбом, который возвращает Эда Ширана к истокам певца и автора песен и был написан на фоне личного горя и надежды, "-" (Subtract) демонстрирует одну из самых больших звезд на планете в его самом уязвимом и честном виде. С тех пор как в возрасте 12 лет Эд Ширан научился играть на гитаре "Layla" Эрика Клэптона, он проникся глубокой любовью к жанру певца и автора песен. С такими артистами, как Дэмиен Райс, Брюс Спрингстин и Боб Дилан, с которыми его познакомил отец Джон, которые постоянно играли в доме его родителей, Эд всегда был на горизонте. Однако песни и процесс написания приобрели совершенно новый смысл и направление после серии тяжелых событий, повлиявших на мир Эда в 2022 году. Но одна вещь, которая осталась нетронутой, - это его сильное желание записать альбом, коренящееся в его любви к композициям певцов и авторов песен. И поскольку он готовится выпустить свою самую проникновенную работу на сегодняшний день, "-" (Subtract) служит напоминанием о том, почему Эд остается одним из самых талантливых авторов песен своего поколения; артистом, который делится своим опытом с поклонниками в поисках утешения и сопричастности. Эд рассказывает: "Я работал над Subtract в течение десяти лет, пытаясь создать идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, каким, по моему мнению, он должен быть. Затем, в начале 2022 года, ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мой взгляд на музыку и искусство. Написание песен - это моя терапия. Это помогает мне разобраться в своих чувствах. Я писал, не думая о том, какими будут песни, я просто писал то, что получалось. И всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими и мрачными мыслями. В течение месяца моей беременной жене сказали, что у нее опухоль, и до родов не было возможности начать лечение. Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, и я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен. Я по спирали погружался в страх, депрессию и тревогу. Мне казалось, что я тону, голова под поверхностью, я смотрю вверх, но не могу вырваться, чтобы глотнуть воздуха. Как художник, я не чувствовал, что смогу достоверно представить миру объем работ, которые точно не отображали бы, где я нахожусь и как мне нужно выразить себя на данном этапе моей жизни. Этот альбом - исключительно это. Это открывает люк в мою душу. Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится людям, я просто выпускаю что-то честное и верное тому, кем я являюсь в своей взрослой жизни. Это запись в дневнике за прошлый февраль и мой способ осмыслить ее. Это вычитание.". "-" (Subtract) - результат того, что Эд, раздвигающий границы, написал самую глубокую пластинку в своей карьере. Альбом был составлен в феврале прошлого года в сотрудничестве с Аароном Десснером (The National) по написанию песен и продюсированию, после того как они были представлены друг другу через общей знакомой - Тейлор Свифт. Написав более 30 песен за месяц пребывания в студии, четырнадцать песен альбома тщательно связаны воедино грандиозной постановкой, которая варьируется от простых композиций, вдохновленных фолком, до более масштабных аранжировок для всей группы / оркестра. Эд Ширан ворвался на британскую музыкальную сцену в 2011 году со своим дебютным альбомом "+" (Plus). Он быстро зарекомендовал себя как художник, творящий историю, и выпустил "x" (Умножать), "?" (делить), "Совместный проект №6" и "=" (Равно) - каталог, который сделал Эда Ширана одним из самых больших музыкальных успехов в мире 21 века.