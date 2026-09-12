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Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка

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Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 1
Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 2
Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 3
Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 4
Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михей И Джуманджи
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 1
  • Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 2
  • Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 3
  • Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 4
  • Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696157
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михей И Джуманджи
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Dreams, Для тебя, Достоин, Кошка (Смысл прост), Мама, Мама vol. remix, Плачет по тебе, Рыбка, Сука-любовь, Так чисто, Туда
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка

"Лучшие Песни" - сборник группы Михей И Джуманджи, выпущенный в 2023 году. Он содержит такие композиции, как "Сука-любовь", "Для тебя" и "Мама". Лимитированное ремастированное издание представлено на зеленом виниле. Михей и Джуманджи - российский музыкальный коллектив, основанный в 1995 году певцом и рэп-исполнителем Сергеем Крутиковым, известным под псевдонимом Михей, и продюсером и музыкантом Брюсом. Коллектив работал в жанрах хип-хоп, регги, эйсид-джаз, фанк и соул, и был одним из самых популярных и узнаваемых на российской музыкальной сцене конца 1990-х - начала 2000-х годов. Самыми известными хитами группы стали песни "Сука любовь", "Туда" (дуэт с Инной Стил), "Для тебя" и "Мы дети большого города" (дуэт с Сергеем Галаниным). Михей и Джуманджи прекратил своё существование в 2002 году после смерти Михея от острой сердечной недостаточности. Его творчество осталось в памяти многих поклонников и вдохновило многих молодых исполнителей.

Отзывы о товаре Михей И Джуманджи - Лучшие Песни (green) (4603320377522) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Михей И Джуманджи
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Dreams, Для тебя, Достоин, Кошка (Смысл прост), Мама, Мама vol. remix, Плачет по тебе, Рыбка, Сука-любовь, Так чисто, Туда
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Лучшие Песни" - сборник группы Михей И Джуманджи, выпущенный в 2023 году. Он содержит такие композиции, как "Сука-любовь", "Для тебя" и "Мама". Лимитированное ремастированное издание представлено на зеленом виниле. Михей и Джуманджи - российский музыкальный коллектив, основанный в 1995 году певцом и рэп-исполнителем Сергеем Крутиковым, известным под псевдонимом Михей, и продюсером и музыкантом Брюсом. Коллектив работал в жанрах хип-хоп, регги, эйсид-джаз, фанк и соул, и был одним из самых популярных и узнаваемых на российской музыкальной сцене конца 1990-х - начала 2000-х годов. Самыми известными хитами группы стали песни "Сука любовь", "Туда" (дуэт с Инной Стил), "Для тебя" и "Мы дети большого города" (дуэт с Сергеем Галаниным). Михей и Джуманджи прекратил своё существование в 2002 году после смерти Михея от острой сердечной недостаточности. Его творчество осталось в памяти многих поклонников и вдохновило многих молодых исполнителей.
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