Круг Михаил - Мадам (red) (4606344052802) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Мадам
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696153
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Характеристики
Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344052802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Мадам
Жанр
Шансон
Трек-лист
Красные карманы, Владимирский централ, Падал снег, Ништяк, браток!, Ностальгия о будущей любви Мой бог (Маравихер-2), Здравствуйте!, Давай поговорим, Письмо маме, Мадам, Всё сбудется, Это имя
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Круг Михаил - Мадам (red) (4606344052802) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Михаил Круг / Мадам (red vinyl) (lp) — это настоящее произведение искусства, выполненное на красном виниле, которое станет отличным дополнением для любой коллекции ценителей русской музыки. Голос Михаила Круга, наполненный чувством и страстью, переносит слушателя в мир романтики и ностальгии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальной атмосферой, которую предлагает этот талантливый артист.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344052802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Мадам
Жанр
Шансон
Трек-лист
Красные карманы, Владимирский централ, Падал снег, Ништяк, браток!, Ностальгия о будущей любви Мой бог (Маравихер-2), Здравствуйте!, Давай поговорим, Письмо маме, Мадам, Всё сбудется, Это имя
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка Михаил Круг / Мадам (red vinyl) (lp) — это настоящее произведение искусства, выполненное на красном виниле, которое станет отличным дополнением для любой коллекции ценителей русской музыки. Голос Михаила Круга, наполненный чувством и страстью, переносит слушателя в мир романтики и ностальгии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальной атмосферой, которую предлагает этот талантливый артист.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Круг Михаил - Мадам (red) (4606344052802) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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