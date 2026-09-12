Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка
Первый альбом культовой группы «Мираж» – «Звёзды нас ждут» на виниловых пластинках с оригинальной мастер-ленты!. Запись, увидевшая свет в марте 1987 года и сохранившаяся на плёнке 38-й скорости, прошла реставрацию, постпродакшн и мастеринг для издания на виниле в полностью аналоговом тракте под авторским контролем художественного руководителя, основателя и автора текстов «Миража» Валерия Соколова. Вы услышите первый альбом легендарного коллектива таким, каким он тогда был задуман и осуществился создателями: в первоначальном сведении и с оригинальной скоростью воспроизведения. Именно в таком звучании «Мираж» услышала в 80-х страна. А известные всем сегодня версии композиций, которые можно найти на цифровых площадках, – это фонограммы, пересведённые для издания на компакт-дисках в 1994 году. В то время «сведение в компьютере» считалась окончательным технологическим прорывом, модной «фишкой» и эталоном качества, тогда как цифровые звуковые карты и звукорежиссёрский софт 90х, напротив, были очень далеки от совершенства. Данное издание на виниле сделано без перевода фонограмм в «цифру» на каком-либо этапе работ с мастер-лентами, то есть по протоколу AAA – аналоговая запись 1986 и 1987 годов, аналоговое сведение 1986 и 1987 годов, аналоговый постпродакшн и мастеринг 2022 года. Матрица для тиражирования пластинок нарезается непосредственно с мастер-ленты 38-й скорости. Обложка формата Gatefold с уникальным, не публиковавшимся ранее, информационным наполнением.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитОкуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) вини...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (0198029995916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитEros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка