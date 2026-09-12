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Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка

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Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 1
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 2
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 3
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 4
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 5
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 6
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 7
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 8
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 9
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 10
Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Вендетта
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 1
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 2
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 3
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 4
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 5
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 6
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 7
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 8
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 9
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 10
  • Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696097
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Вендетта
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Небомореоблака, Дыши, Итоги, Так И Оставим, Самолёт, Дай Мне Руку (Я Пожму Её), Блюз, Прогулка, Друг, Жужа, Малыш, Повесица, Красота
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Земфира - Вендетта (4680068801311) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Земфирой Талгатовной Рамазановой, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Земфиры Талгатовны Рамазановой, содержащаяся в реестре иностранных агентов. «Вендетта», выпущенная в 2005 году, стала первой пластинкой, на которой Земфира была представлена не как группа, а как самостоятельный артист. Изначально альбом задумывался «экспериментально-электронным», но незадолго до выхода концепция была изменена и в составе «Вендетты» появились рок-композиции. Критики и поклонники восприняли альбом необычайно благосклонно, композиции «Небомореоблака» и «Итоги» уверенно чувствовали себя в радиоэфире, а наибольший успех выпал на долю песни «Прогулка». Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Вендетта
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Небомореоблака, Дыши, Итоги, Так И Оставим, Самолёт, Дай Мне Руку (Я Пожму Её), Блюз, Прогулка, Друг, Жужа, Малыш, Повесица, Красота
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Земфирой Талгатовной Рамазановой, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Земфиры Талгатовны Рамазановой, содержащаяся в реестре иностранных агентов. «Вендетта», выпущенная в 2005 году, стала первой пластинкой, на которой Земфира была представлена не как группа, а как самостоятельный артист. Изначально альбом задумывался «экспериментально-электронным», но незадолго до выхода концепция была изменена и в составе «Вендетты» появились рок-композиции. Критики и поклонники восприняли альбом необычайно благосклонно, композиции «Небомореоблака» и «Итоги» уверенно чувствовали себя в радиоэфире, а наибольший успех выпал на долю песни «Прогулка». Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.
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