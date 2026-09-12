Дельфин - Прощай оружие (4620032917327) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Прощай оружие
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696090
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Прощай оружие
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ты, Прощение, Бесконечность, Прекрасно, GN-z11 Моя, Обещание, Миф, Слепота
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Дельфин - Прощай оружие (4620032917327) виниловая пластинка
12-й студийный альбом Дельфина. Название «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» — одноимённый роман американского писателя, лауреата Нобелевской премии, Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1929 году. Книга рассказывает о любви на фоне Первой Мировой войны. Обложка — фотография 50-х. Автор - британский фотограф Грейс Робертсон. Снимок, по мнению Андрея Лысикова, максимально точно иллюстрирует настроение новой записи.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дельфин
Альбом (сингл)
Прощай оружие
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ты, Прощение, Бесконечность, Прекрасно, GN-z11 Моя, Обещание, Миф, Слепота
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
12-й студийный альбом Дельфина. Название «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» — одноимённый роман американского писателя, лауреата Нобелевской премии, Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1929 году. Книга рассказывает о любви на фоне Первой Мировой войны. Обложка — фотография 50-х. Автор - британский фотограф Грейс Робертсон. Снимок, по мнению Андрея Лысикова, максимально точно иллюстрирует настроение новой записи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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