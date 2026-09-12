Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Песни - как птицы. Где бы они не летали - когда-нибудь они должны прилететь в гнездо. Есть песни, которые сразу объединяются в альбомы и рассказывают историю – как опера. А есть песни, которые долго живут сами по себе. Но лишенным дома песням тяжело – и они тоже слетаются в гнездо альбома. В Истории Аквариума случались и такие и такие. И гнезда их так и назывались «История Аквариума». Там были «Акустика», «Электричество», «Архив», «Библиотека Вавилона», «Кунсткамера».. Потом, где-то в Средние Века, традиция эта потерялась – хотя «Наша Жизнь с Точки Зрения Деревьев», «Воздухоплавание в Компании Сфинксов» и «Тайная История Пчеловодства», очевидно, принадлежат этой же серии. Вот теперь эту серию пополнил альбом «Тор».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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