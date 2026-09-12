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Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка

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Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Тор
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696036
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032914203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Тор
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Палёное Виски и Толчёный Мел, Бой Баба, Для Тех, Кто Влюблён, Берни и Киеран, Месть Королевы Анны Весть с Елисейских Полей, Стучаться в Двери Травы, Фавн, Не Трать Время!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Тор (4620032914203) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Песни - как птицы. Где бы они не летали - когда-нибудь они должны прилететь в гнездо. Есть песни, которые сразу объединяются в альбомы и рассказывают историю – как опера. А есть песни, которые долго живут сами по себе. Но лишенным дома песням тяжело – и они тоже слетаются в гнездо альбома. В Истории Аквариума случались и такие и такие. И гнезда их так и назывались «История Аквариума». Там были «Акустика», «Электричество», «Архив», «Библиотека Вавилона», «Кунсткамера».. Потом, где-то в Средние Века, традиция эта потерялась – хотя «Наша Жизнь с Точки Зрения Деревьев», «Воздухоплавание в Компании Сфинксов» и «Тайная История Пчеловодства», очевидно, принадлежат этой же серии. Вот теперь эту серию пополнил альбом «Тор».



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032914203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Тор
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Палёное Виски и Толчёный Мел, Бой Баба, Для Тех, Кто Влюблён, Берни и Киеран, Месть Королевы Анны Весть с Елисейских Полей, Стучаться в Двери Травы, Фавн, Не Трать Время!
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Песни - как птицы. Где бы они не летали - когда-нибудь они должны прилететь в гнездо. Есть песни, которые сразу объединяются в альбомы и рассказывают историю – как опера. А есть песни, которые долго живут сами по себе. Но лишенным дома песням тяжело – и они тоже слетаются в гнездо альбома. В Истории Аквариума случались и такие и такие. И гнезда их так и назывались «История Аквариума». Там были «Акустика», «Электричество», «Архив», «Библиотека Вавилона», «Кунсткамера».. Потом, где-то в Средние Века, традиция эта потерялась – хотя «Наша Жизнь с Точки Зрения Деревьев», «Воздухоплавание в Компании Сфинксов» и «Тайная История Пчеловодства», очевидно, принадлежат этой же серии. Вот теперь эту серию пополнил альбом «Тор».


Теги товара: Русский рок
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