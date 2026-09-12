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Hi-Fi - Лучшие песни (4620032917624) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hi-Fi - Лучшие песни (4620032917624) виниловая пластинка

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Hi-Fi - Лучшие песни (4620032917624) виниловая пластинка - фото 1
Hi-Fi - Лучшие песни (4620032917624) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hi-Fi
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hi-Fi - Лучшие песни (4620032917624) виниловая пластинка - фото 1
  • Hi-Fi - Лучшие песни (4620032917624) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696020
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama
Barcode
[4620032917624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hi-Fi
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Седьмой лепесток, Беспризорник, Не дано, Средняя школа Nx7, Глупые люди За мной, Ты прости, Про лето (Бумеранг), Чёрный ворон (Ворон), Он (Запоминай), Позвони мне, Миша (Па Па Ра Ра), Так легко (Лети на встречу)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hi-Fi - Лучшие песни (4620032917624) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Hi-Fi / Лучшие песни (1LP) – это возможность окунуться в мир качественного звука и насладиться классическими песнями от группы Hi-Fi. Альбом «Лучшие песни» представляет собой подборку самых захватывающих и запоминающихся треков из репертуара Hi-Fi. Здесь вы найдете незабываемые мелодии, проникновенные тексты и высокую музыкальную грамотность, которая стала визитной карточкой этой группы. Купить виниловую пластинку Hi-Fi / Лучшие песни (1LP) – это приобрести настоящий музыкальный сокровище, которое оживит вашу аудиосистему и доставит удовольствие от каждой ноты. Откройте новые грани звучания и насладитесь магией оригинального аналогового звука с этим альбомом Hi-Fi.

Отзывы о товаре Hi-Fi - Лучшие песни (4620032917624) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama
Barcode
[4620032917624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hi-Fi
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Седьмой лепесток, Беспризорник, Не дано, Средняя школа Nx7, Глупые люди За мной, Ты прости, Про лето (Бумеранг), Чёрный ворон (Ворон), Он (Запоминай), Позвони мне, Миша (Па Па Ра Ра), Так легко (Лети на встречу)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Hi-Fi / Лучшие песни (1LP) – это возможность окунуться в мир качественного звука и насладиться классическими песнями от группы Hi-Fi. Альбом «Лучшие песни» представляет собой подборку самых захватывающих и запоминающихся треков из репертуара Hi-Fi. Здесь вы найдете незабываемые мелодии, проникновенные тексты и высокую музыкальную грамотность, которая стала визитной карточкой этой группы. Купить виниловую пластинку Hi-Fi / Лучшие песни (1LP) – это приобрести настоящий музыкальный сокровище, которое оживит вашу аудиосистему и доставит удовольствие от каждой ноты. Откройте новые грани звучания и насладитесь магией оригинального аналогового звука с этим альбомом Hi-Fi.
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